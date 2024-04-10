НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Принят закон о размере оплаты сверхурочной работы

Источник:
Sibnet.ru
89 0

Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы. Он вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ обеспечивает такую оплату в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени, сообщатся на сайте парламента.

В частности, предусматривается, что сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Также предусматривается, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.

Вносимые изменения не являются основанием для пересмотра работодателем условий, установленных коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором до дня вступления в силу закона и предусматривающих оплату сверхурочной работы в более высоком размере, чем устанавливаемый размер.

Еще по теме
Глава Центробанка назвала плюсы высокой ключевой ставки
Курс евро подскочил выше 101 рубля
Набиуллина сказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Банкам рекомендовали простить долги пострадавшим от наводнений
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах
Украинские военные потребовали обычное оружие
Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Гаврило Принцип

Трусики кружевные у него наверняка уже есть.

Asd10

Украине нужны кружевные трусики и ЕС. Или ты забыл?

Гаврило Принцип

На лопате? Чего это какой-то Гордон украинский комбикорм разбазаривает?Они сами его с лопаты хавают,...

mosquito__2010

Текущие власти Украины являются преступниками захватившими власть незаконным путём в 2014 г. через гос....