Ледоход унес понтонный пост с людьми в Кузбассе. ВИДЕО

Вскрывшаяся Томь сорвала понтонный мост в поселке Майзас, на нем в этот момент находились люди, сообщила администрация Междуреченска.

В соцсетях распространилось видео, на котором по реке плывет мост, на котором находятся пять человек. Один из них спрыгивает на берег, другие пытаются сделать то же самое.

Инцидент произошел в поселке Майзас. Никто не пострадал. Людей доставили на берег и оказали необходимую помощь.

По словам администрации района, на мосту были установлены запрещающие знаки, но жители все равно вышли на него. Одна из местных жительниц в комментариях написала, что «сколько денег каждый год вбухивают в установку этого моста, можно было бы уже построить новый капитальный».