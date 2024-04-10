Глава Центробанка назвала плюсы высокой ключевой ставки

Повышение ключевой ставки Центробанка приостановило инфляцию, ее пик уже позади, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе годового отчета в Госдуме.

«Такую ситуацию, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на нее мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — сказала глава ЦБ.

При этом экономика страны продолжает расти высокими темпами — в четвертом квартале прошлого года экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам 2023 года ВВП вырос на 3,6%, уточнила Набиуллина.

Кроме этого, высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. По словам Набиуллиной, инфляция «сильнее всего залезает в карманы небогатых людей».