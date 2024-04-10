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Российский Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Источник:
Sibnet.ru
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Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем, сообщает в Минобороны.

«При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вертолет упал около 6.00 по московскому времени. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. На месте работают спасатели и поисковики.

Ми-24 — советский ударный вертолет. В разных модификациях такие машины решают боевые, десантные, транспортные и санитарные задачи сухопутных войск.

Серийно выпускается с 1971 года, поставлялся в более чем 30 стран. По состоянию на 2021 год Ми-24 был вторым по распространенности в мире после американского AH-64 Apache.

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ЧП #Происшествия #Армия
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