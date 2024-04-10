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Набиуллина сказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Источник:
ТАСС
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Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, если инфляция продолжит устойчивое замедление, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года», — цитирует ТАСС Набиуллину.

По ее словам, «есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски».

Банк России на втором заседании в 2024 году снова принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Следующее заседание намечено на 26 апреля.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что высокая ключевая ставка является временной мерой, направленной на борьбу с инфляцией.

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