Банкам рекомендовали простить долги пострадавшим от наводнений

Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, сообщается на сайте регулятора.

Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам или 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам.

Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество.

Также Центробанк рекомендовал кредиторам по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших. Кроме этого, страховщикам предлагается упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений.