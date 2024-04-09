НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Яндекс Карты» представили новый режим «Идеи»

Источник:
Sibnet.ru
204 0

Новый режим под названием «Идеи» появился в картографическом сервисе «Яндекс Карты». Он поможет искать интересные места в городе на основе личных предпочтений пользователей, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Начать взаимодействие с режимом «Идеи» можно прямо на главном экране приложения, после чего пользователи могут в разных форматах видеть персональные рекомендации на карте населенного пункта.

В этом режиме на карте подсвечиваются области, которые могут понравиться пользователю. Чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций. Сейчас в подсвеченных областях отображаются бары, кафе и рестораны.

В дальнейшем разработчики планируют добавить рекомендации парков, музеев, салонов красоты. В дополнение к этому компания анонсировала обучение алгоритма на подбор локаций в зависимости от проходящих в них событий.

На данный момент режим «Идеи» доступен пользователям в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В будущем список городов будет увеличен.

Еще по теме
Windows 11 запретили менять внешний вид
Android 15 получит улучшенный режим рабочего стола
Обновления Windows 10 станут платными
Microsoft начала удалять WordPad из Windows
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
216085
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
20349
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
18668
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
20851
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
30481
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
202508
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
22124
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
22424
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
25062
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
40594
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Генсек НАТО назвал два сценария развития конфликта на Украине
Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

Asd10

Похоже и на местных заукраинцев что-то навело ужас. Попрятались куда-то и не отсвечивают. Даже уйначалника...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить