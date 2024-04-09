«Яндекс Карты» представили новый режим «Идеи»

Новый режим под названием «Идеи» появился в картографическом сервисе «Яндекс Карты». Он поможет искать интересные места в городе на основе личных предпочтений пользователей, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Начать взаимодействие с режимом «Идеи» можно прямо на главном экране приложения, после чего пользователи могут в разных форматах видеть персональные рекомендации на карте населенного пункта.

В этом режиме на карте подсвечиваются области, которые могут понравиться пользователю. Чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций. Сейчас в подсвеченных областях отображаются бары, кафе и рестораны.

В дальнейшем разработчики планируют добавить рекомендации парков, музеев, салонов красоты. В дополнение к этому компания анонсировала обучение алгоритма на подбор локаций в зависимости от проходящих в них событий.

На данный момент режим «Идеи» доступен пользователям в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В будущем список городов будет увеличен.