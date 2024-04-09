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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад посчитал потерю территорий выгодной Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Потеря территорий может оказаться выгодной Украине, поскольку ранее они были для нее нагрузкой, заявил профессор университета Огайо Джон Мюллер.

По словам эксперта в статье для издания Responsible Statecraft, Украине в экономическом плане «лучше без территорий, взятых россиянами», так как Крым и Донбасс были «бременем для Киева» до того, как перешли под контроль России.

Так, Крым теперь не привлекает состоятельных европейских туристов, а новые регионы нужно восстанавливать. Кроме этого, продолжительное прекращение огня даст большей части Украины шанс заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации.

Мюллер отметил, что в возможное соглашение о прекращении огня можно включить официальное юридическое признание за Россией Крыма и новых регионов. Другим вариантом развития событий является рассмотрение статуса Крыма и новых регионов РФ на переговорах.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

Asd10

Похоже и на местных заукраинцев что-то навело ужас. Попрятались куда-то и не отсвечивают. Даже уйначалника...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить