Потеря территорий может оказаться выгодной Украине, поскольку ранее они были для нее нагрузкой, заявил профессор университета Огайо Джон Мюллер.

По словам эксперта в статье для издания Responsible Statecraft, Украине в экономическом плане «лучше без территорий, взятых россиянами», так как Крым и Донбасс были «бременем для Киева» до того, как перешли под контроль России.

Так, Крым теперь не привлекает состоятельных европейских туристов, а новые регионы нужно восстанавливать. Кроме этого, продолжительное прекращение огня даст большей части Украины шанс заняться решением проблем коррупции и экономической стагнации.

Мюллер отметил, что в возможное соглашение о прекращении огня можно включить официальное юридическое признание за Россией Крыма и новых регионов. Другим вариантом развития событий является рассмотрение статуса Крыма и новых регионов РФ на переговорах.