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Какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону

Источник:
Sibnet.ru
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Злоумышленники могут использовать голоса россиян для подтверждения финансовых операций, поэтому в разговоре с незнакомцами по телефону нельзя произносить слова «да» и «подтверждаю», рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

«Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых трансакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово "да" может быть использовано против вас», — цитирует парламентария РИА Новости.

Если у преступников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, это может дать им дополнительные возможности добиться своих противоправных целей, предупредил Немкин.

Система банка отреагирует на ключевые слова, в ряде случаев этого будет достаточно для подтверждения перевода денежных средств, добавил он. Депутат советует не отвечать на звонки незнакомцев или слушать их молча.

«Важным помощником также могут стать определители номера, которые уже предлагают многие компании. Советую подключать сразу несколько таких сервисов: тогда вероятность вычислить мошенников будет выше», — добавил он.

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