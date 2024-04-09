Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Черным морем

Российские военные уничтожили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун» над Черным морем, сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров.

«Нептун» разработана Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. Предположительно, именно ракетами «Нептун» в апреле 2022 года был поражен российский крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России.