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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Черным морем

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные уничтожили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун» над Черным морем, сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров.

«Нептун» разработана Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. Предположительно, именно ракетами «Нептун» в апреле 2022 года был поражен российский крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Похоже и на местных заукраинцев что-то навело ужас. Попрятались куда-то и не отсвечивают. Даже уйначалника...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить

GammiPluh

Прилет ФАБа это страшная штука - говорят только от звуковой волны за километр от взрыва можно без слуха...

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...