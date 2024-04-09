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Десантно‑штурмовые бригады сухопутных войск получат БМП‑3

Источник:
«Известия»
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Отдельная десантно-штурмовая бригада, действующая в составе 58-й общевойсковой армии, получит на вооружение боевые машины БМП-3. Это позволит усилить недавно воссозданные десантные подразделения в составе сухопутных войск, отметил собеседник издания.

Речь идет о49-я отдельной десантно-штурмовой бригаде. В круг ее задач входит штурм укреплений на передней линии, а также десантирование вертолетным способом в тыл врага. БМП-3, которая поступит на вооружение 49-й бригады, — самая мощная и защищенная на сегодняшний момент боевая машина пехоты. По своим характеристикам она приближается скорее к легким танкам.

«Сейчас это основная наша рабочая лошадка на поле боя, которая проявила себя очень хорошо. БМП-3 — достаточно тяжелая машина, кстати, плавающая. Имеет два орудия. Одно — 100 миллиметровое, которое может работать по танкам, бронемашинам, укрепрайонам. И второе — 30-миллиметровая автоматическая пушка, которая может работать по пехоте. И еще есть пулеметы», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, это одна из лучших боевых машин пехоты в мире. «Для десантно-штурмовых частей это подходящий вариант», — заключил он.

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