Отношения Москвы и Пекина вышли на уровень, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И.

«Благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.

«Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран», — отметил Лавров, добавив, что российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран.