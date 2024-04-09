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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России предостерег Макрона от «игр с огнем»

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Такие разговоры не могут не вызывать обеспокоенности. Политики, призывающие к военной интервенции на Украину, играют с огнем», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, многие западные политики приносят национальные интересы собственных стран в жертву политической конъюнктуре и предвыборным интересам.

«Создается впечатление, что они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса. Это политический инфантилизм. Игнорируются наши предупреждения о последствиях продолжения накачивания оружием киевского режима», — подчеркнул дипломат.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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nicollaich

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mosquito__2010

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Asd10

Похоже и на местных заукраинцев что-то навело ужас. Попрятались куда-то и не отсвечивают. Даже уйначалника...