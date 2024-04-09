Президент Франции Эмманюэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Такие разговоры не могут не вызывать обеспокоенности. Политики, призывающие к военной интервенции на Украину, играют с огнем», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, многие западные политики приносят национальные интересы собственных стран в жертву политической конъюнктуре и предвыборным интересам.

«Создается впечатление, что они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса. Это политический инфантилизм. Игнорируются наши предупреждения о последствиях продолжения накачивания оружием киевского режима», — подчеркнул дипломат.