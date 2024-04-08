Названы самые опасные для аллергиков цветы

Спровоцировать аллергию могут любые цветы, однако некоторые считаются более опасными, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Так, очень опасны для аллергиков лилии — в пыльце этого цветка содержится огромное количество аллергенов, которые могут вызвать кашель, заложенность носа и прочие неприятности. Кроме этого, потенциальным возбудителем тяжелой анафилаксии в любом виде является ромашка.

Токсиколог не рекомендовал дарить аллергикам георгины и гипсофилы, поскольку их легкая и обильная пыльца быстро поднимается в воздух, оседает на поверхностях и способна привести к анафилаксии.

Также аллергикам не советуют контактировать с астрами, хризантемами, герберами и домашней геранью. Эти цветы могут мгновенно вызвать чихание и насморк, а в тяжелых случаях — различные нарушения дыхания.

Совсем безопасных цветов для человека с сильной аллергической реакцией нет, однако в списке самых гипоаллергенных — орхидеи, альстромерии, большинство сортов роз, весенние ирисы, тюльпаны и нарциссы.