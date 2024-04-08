Android 15 получит улучшенный режим рабочего стола

Android 15 получит полноценный режим рабочего стола. Соответствующий функционал был внедрен еще в Android 10, однако до настоящего времени в основном предназначался для разработчиков.

На это указывает ряд нововведений, которые были обнаружены в одной из последних тестовых сборок Android 14 QPR3 2.1. К примеру, разработчики добавили новую строку заголовка с меню, которое появляется при нажатии на соответствующий значок в верхней части приложения.

В этом меню можно корректировать параметры полноэкранного режима, а также задействовать опции для переключения в режим разделённого экрана или режим произвольного размещения окон.

Также появилась функция «привязки к краю», которая позволяет прикрепить окно приложения к левому или правому краю рабочего стола. Можно легко переключаться между полноэкранным и произвольным режимами.



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Скорее всего, изменения режима рабочего стола будут полноценно реализованы в Android 15, выход которой состоится во второй половине года, прогнозируют эксперты.