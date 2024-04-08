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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Модернизированное советское оружие навело ужас на ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские авиабомбы ФАБ наводят ужас на ВСУ из-за своей мощи и сложностей с их перехватом, признали западные эксперты.

В настоящее время украинская армия не имеет средств противодействия российским авиабомбам, разработанным еще в Советском Союзе. При этом планирующие бомбы были модернизированы, что значительно повысило их потенциал, пишет Financial Times.

Получив дешевое выдвижное оперение и систему спутниковой навигации, авиабомбы теперь запускаются с самолетов Су-34 и Су-35 глубоко за линией фронта — вне досягаемости украинских систем ПВО.

«Они жуткие и очень смертоносные. Даже на расстоянии километра взрывная волна срывает двери с петель», — приводит издание слова украинского военного.

В основном российская армия применяет ФАБ-500 и ФАБ-1500, при этом с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000. Трехтонная авиабомба может использоваться для уничтожения особо укрепленных целей.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

Asd10

Максимка, перелогинься обратно.