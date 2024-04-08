Кремль высказался по поводу атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС — опасная провокация, которая может привести к очень плохим последствиям в перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

«Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная и имеющая очень плохие последствия в перспективе тактика. Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность», — цитирует ТАСС Пескова.

В воскресенье, 7 апреля пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что украинские дроны-камикадзе атаковали территорию объекта. Один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате поврежден грузовик, доставлявший продукты, еще один аппарат упал возле грузового порта.

Позже пресс-служба АЭС рассказала, что украинская сторона атаковала купол шестого энергоблока.