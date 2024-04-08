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США получат «Святой Грааль» стратегической разведки

Источник:
Sibnet.ru
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Спутники-шпионы на низкой околоземной орбите от компании Starshield станут «Святым Граалем» для американской разведки. Starshield — это новый проект SpaceX Илона Маска, который будет работать в интересах Пентагона и спецслужб США.

Новые разведывательные спутники могут оснастить радарами с GMTI, что позволит отслеживать объекты в движении. До этого такие системы были лишь на самолетах E-8C JSTARS, пишет The War Zone.

Ключевая цель Starshield — непрерывное отслеживание наземных мобильных установок баллистических ракет, в частности России и Китая. Такую возможность эксперты называют «Святым Граалем» стратегической разведки.

Проект стартовал еще в 2021 году в рамках секретного контракта SpaceX с Национальным разведывательным управлением США, он оценивается в 1,8 миллиарда долларов. При этом Starshield никак не связан со спутниковой группировкой сети Starlink.

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Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

Asd10

Максимка, перелогинься обратно.