США получат «Святой Грааль» стратегической разведки

Спутники-шпионы на низкой околоземной орбите от компании Starshield станут «Святым Граалем» для американской разведки. Starshield — это новый проект SpaceX Илона Маска, который будет работать в интересах Пентагона и спецслужб США.

Новые разведывательные спутники могут оснастить радарами с GMTI, что позволит отслеживать объекты в движении. До этого такие системы были лишь на самолетах E-8C JSTARS, пишет The War Zone.

Ключевая цель Starshield — непрерывное отслеживание наземных мобильных установок баллистических ракет, в частности России и Китая. Такую возможность эксперты называют «Святым Граалем» стратегической разведки.

Проект стартовал еще в 2021 году в рамках секретного контракта SpaceX с Национальным разведывательным управлением США, он оценивается в 1,8 миллиарда долларов. При этом Starshield никак не связан со спутниковой группировкой сети Starlink.