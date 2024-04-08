НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве

Источник:
ТАСС
206 2

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине, сказал Полищук ТАСС. «Так работает принятый в дипломатии принцип взаимности», — подчеркнул он.

«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», — пояснил Полищук.

Также глава департамента МИД обратил внимание, что «это в равной степени относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

Тема: Военная операция на Украине
Стали известны детали плана Трампа по Украине
Украинские военные потребовали обычное оружие
Украина запланировала выпуск 2 млн беспилотников
Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Вышла российская игра «Смута»
Обсуждение (2)
Картина дня
Стали известны детали плана Трампа по Украине
Осужденная за взятки экс-министр Крыма решила уйти на СВО
Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя координатора
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
72
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
33
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России
29
Украинские военные потребовали обычное оружие