Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине, сказал Полищук ТАСС. «Так работает принятый в дипломатии принцип взаимности», — подчеркнул он.

«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», — пояснил Полищук.

Также глава департамента МИД обратил внимание, что «это в равной степени относится и к российской дипломатической собственности на Украине».