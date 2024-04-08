Паулина Андреева пожаловалась на участь жены Бондарчука

Актриса Паулина Андреева пожаловалась на то, что быть женой Федора Бондарчука очень тяжело.

По словам Андреевой, она постоянно сталкивается с недоверием со стороны кинематографического сообщества.

«Так как я замужем за очень известным режиссером — это очень мощный фон глобального недоверия. Когда кинематографическое сообщество начало узнавать, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Это было трудно выдерживать, потому что тебе никто не доверяет. Очень много насмешек, предрассудков, разговоров. Это все очень давит», — цитирует актрису «7дней».

Бондарчук снял по сценариям жены два сериала — «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли и «Актрисы», где снялась сама Паулина Андреева.