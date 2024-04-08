НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Паулина Андреева пожаловалась на участь жены Бондарчука

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Фото: © vk.com/id256491052

Актриса Паулина Андреева пожаловалась на то, что быть женой Федора Бондарчука очень тяжело.

По словам Андреевой, она постоянно сталкивается с недоверием со стороны кинематографического сообщества.

«Так как я замужем за очень известным режиссером — это очень мощный фон глобального недоверия. Когда кинематографическое сообщество начало узнавать, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Это было трудно выдерживать, потому что тебе никто не доверяет. Очень много насмешек, предрассудков, разговоров. Это все очень давит», — цитирует актрису «7дней».

Бондарчук снял по сценариям жены два сериала — «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли и «Актрисы», где снялась сама Паулина Андреева.

Еще по теме
Американскому фильму не удалось обойти российский «Летучий корабль»
Сериал «Киберпапа» стартует на ТНТ
Вышел трейлер фильма «Мой любимый чемпион»
Минкульт отказал в прокатном удостоверении Гаю Ричи
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Вышла российская игра «Смута»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
72
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
33
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России
29
Украинские военные потребовали обычное оружие