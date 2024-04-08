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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стали известны детали плана Трампа по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-президент США Дональд Трамп, собирающийся участвовать в президентских выборах 2024 года, в частном порядке заявлял, что может оказать давление на Украину, чтобы она уступила России Крым и Донбасс.

Предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники, которые, как утверждается, обсуждали это с Трампом или его советниками.

По словам одного из собеседников издания, Трамп убежден, что Россия и Украина хотят найти выход из сложившейся ситуации, «сохранив лицо».

Политик также полагает, что население некоторых регионов Украины не против вхождения в состав России, добавил источник, который обсуждал этот вопрос непосредственно с Трампом.

Эксперты по внешней политике настороженно восприняли идеи Трампа по поводу прекращения украинского конфликта, поскольку его позиция, с их точки зрения, оправдывает «нарушения международно признанных границ с применением силы». По данным газеты, некоторые советники миллиардера пытаются его переубедить.

«Я трачу 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине», — пожаловался сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Трамп ранее не раз утверждал, что если бы все еще занимал должность президента США, конфликта между Россией и Украиной не произошло бы вовсе, поскольку он якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

mosquito__2010

"Тут видишь ли ещё какой аспект: моя скромность" - "хочу стать президентом на 1 срок" - да тыж сама скромность,...