Американскому фильму не удалось обойти российский «Летучий корабль»

Фото: © кадр из фильма «Артур, ты король»

Фильм-новинка прошлой недели «Артур, ты король» собрал кассу в четыре раза меньше, чем отечественный фильм-сказка «Летучий корабль».

По итогам уикенда, «Артур, ты король» собрал в прокате 38,3 миллиона рублей. «Летучий корабль» на третьем уикенде остался лидером в кинотеатрах и собрал 137,8 миллиона.

Вторую строчку рейтинга самых кассовых фильмов заняла картина «Годзилла и Конг: Новая империя», который не показывают в России и Белоруссии из-за санкций. Сборы без учета этих стран в СНГ составили 41,8 миллиона.

Также в топ-5 кассовых картин попала отечественная новинка «Золото умальты» с кассой 30,6 миллиона рублей.