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Американскому фильму не удалось обойти российский «Летучий корабль»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Артур, ты король»

Фильм-новинка прошлой недели «Артур, ты король» собрал кассу в четыре раза меньше, чем отечественный фильм-сказка «Летучий корабль».

По итогам уикенда, «Артур, ты король» собрал в прокате 38,3 миллиона рублей. «Летучий корабль» на третьем уикенде остался лидером в кинотеатрах и собрал 137,8 миллиона.

Вторую строчку рейтинга самых кассовых фильмов заняла картина «Годзилла и Конг: Новая империя», который не показывают в России и Белоруссии из-за санкций. Сборы без учета этих стран в СНГ составили 41,8 миллиона.

Также в топ-5 кассовых картин попала отечественная новинка «Золото умальты» с кассой 30,6 миллиона рублей.

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Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

mosquito__2010

"Тут видишь ли ещё какой аспект: моя скромность" - "хочу стать президентом на 1 срок" - да тыж сама скромность,...