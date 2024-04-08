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Лавров обсудит в Китае несколько «горячих тем»

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай, в ходе которого обсудит с главой МИД КНР Ван И несколько «горячих тем», говорится в сообщении российского МИД.

«Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказано в сообщении.

В МИД России уточнили, что главы внешнеполитических ведомств также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, включая «взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах».

Ранее Лавров посещал Пекин с визитом в октябре 2023 года.

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Политика #Мир
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