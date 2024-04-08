Более 2 тысяч жителей Орска эвакуировали из затопленных районов

Более 2 тысяч человек эвакуировано из затопленных районов Орска, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников.

«В Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений. Спасатели продолжают работы по эвакуации населения из затопленных участков города», — сказал Мельников.

В Орске складывается самая сложная ситуация в Оренбургской области, пострадавшей от паводковых вод. Всего в регионе затопило 10,2 тысячи жилых домов и 18,5 тысячи приусадебных участков, сообщили пресс-служб областного правительства.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них более 1 тысячи человек размещены в пунктах временного размещения.

Развернуто 14 пунктов временного размещения, вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе 2377 спальных. Дополнительно в готовности находится 33 пункта общей вместимостью 23 325 человек.

В Орск прибыл второй эшелон «Центроспас» в составе 50 человек, а также эшелон курсантов Уральского института ГПС МЧС России в составе 125 человек и двух плавсредств.