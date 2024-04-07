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Певица Диана Макарова объяснила свое поражение на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица и солистка группы «Город 312» Диана Макарова призналась, что выступала на шоу «Голос» с проблемами со связками.

«Последний этап был для нас очень тяжелым. И плюс на момент съемок у меня были большие проблемы с голосом. Меня подвело здоровье — у меня связки смыкались на одну треть, поэтому полностью свой потенциал я не могла показать», — сказала Макарова в интервью изданию «СтарХит».

Певица уточнила, что новые коллеги из «Города 312» пришли поболеть за нее на этапе нокаутов. По словам Макаровой, присутствие друзей на трибунах придавало ей вдохновения и сил. Артистка поблагодарила «Голос» за опыт и уникальную возможность.

«Спасут меня или нет, я не знала, конечно же, как и обо всем исходе этапа. Но я думаю, что даже не смогла бы участвовать в проекте полноценно, посвящать ему все свое время, так как у нас началась работа с коллективом. Мы уже пишем альбом», — добавила Макарова.

На стадии нокаутов Диана Макарова оказалась в очень сильной тройке — с фаворитом проекта Богданом Шуваловым и Инной Евтушенко. В итоге наставница Полина Гагарина сделала выбор в пользу Шувалова.

Культгид
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