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Лукашенко подписал закон об SMS‑повестках

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вводит возможность SMS-повесток в военкомат. Документ опубликован на правовом портале страны.

Законом предусматриваются установление возможности информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат или орган госбезопасности посредством SMS-сообщений.

В период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться аналогом обычной повестки. Получение подобного сообщения в мирное время является дополнительным источником оповещения.

Предполагается также наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы Белоруссии граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от призыва.

Кроме этого, документ предполагает оптимизацию оценки состояния здоровья призывника для определения его годности к военной службе, актуализацию перечня мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Политика #Законы #Армия
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