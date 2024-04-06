Главком ВСУ перечислил самые сложные участки фронта

Ситуация на фронте остается сложной, Россия пытается выйти на административные границы ДНР, написал в телеграм-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, особенно непростая обстановка сложилась в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка в ДНР.

Сырский также рассказал о сохранении напряженной обстановки в районах Белогоровки и Веселого на лиманском направлении, Работино и Вербового на ореховском направлении и Крынок на херсонском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии и предлагал Западу оказать помощь. По его словам, больше всего ВСУ нуждаются в американских системах противовоздушной обороны Patriot и артиллерии.