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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ перечислил самые сложные участки фронта

Источник:
Sibnet.ru
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Ситуация на фронте остается сложной, Россия пытается выйти на административные границы ДНР, написал в телеграм-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, особенно непростая обстановка сложилась в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка в ДНР.

Сырский также рассказал о сохранении напряженной обстановки в районах Белогоровки и Веселого на лиманском направлении, Работино и Вербового на ореховском направлении и Крынок на херсонском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии и предлагал Западу оказать помощь. По его словам, больше всего ВСУ нуждаются в американских системах противовоздушной обороны Patriot и артиллерии.

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