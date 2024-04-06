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Обнаруженный в Хабаровске источник радиации обезвредили

Источник:
ТАСС
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Специалисты изъяли обнаруженный на территории Индустриального района Хабаровска источник радиации. Ранее на этой локации был введен режим ЧС, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время проводятся мероприятия по утилизации источника радиации. Место происшествия находилось на расстоянии примерно 2,5 километров от жилых домов. На месте организован радиационный контроль, мониторинг будет вестись в течение двух дней. 

Повышенный радиационный фон выявили под опорой ЛЭП. За пределами этого очага уровень излучения соответствует норме, уточнил представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Пострадавших и подвергнувшихся излучению нет. Здоровью граждан ничего не угрожает, подчеркнуло ведомство. Работы по изъятию, транспортировке и захоронению источника радиации провели специалисты хабаровского комбината «Радон».

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