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Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Чукотским морем. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами в Чукотском море, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, уточнил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ту-95 — ракетоносец, предназначенный для поражения ядерным и обычным оружием стратегических целей. Ему принадлежит свыше 50 мировых рекордов, в частности мировой рекорд скорости для винтовых самолетов — 945 километров в час.

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ВЕРЕЩАГИН

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scorpion2777

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Asd10

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