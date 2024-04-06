Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Чукотским морем. ВИДЕО

Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами в Чукотском море, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, уточнил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ту-95 — ракетоносец, предназначенный для поражения ядерным и обычным оружием стратегических целей. Ему принадлежит свыше 50 мировых рекордов, в частности мировой рекорд скорости для винтовых самолетов — 945 километров в час.