Российская САУ 2С5 «Гиацинт-С» в артиллерийской дуэли победила дальнобойную американскую гаубицу М777, стоящую на вооружении у ВСУ.

Наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным «Юрич» рассказал в интервью РИА Новости, что дуэль состоялась на гуляйпольском направлении.

«Они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде», — уточнил он. По словам наводчика, противник успел выпустить лишь пару снарядов и все мимо, на пятом САУ 2С5 «Гиацинт-С» успешно поразила гаубицу.

Военнослужащий добавил, что за время дежурства экипаж в среднем выезжает на боевую работу два-три раза. На уничтожение одной цели выдается десять снарядов, но обычно хватает трех или пяти.