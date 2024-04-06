НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская САУ победила в дуэли американскую гаубицу

Источник:
Sibnet.ru
738 5

Российская САУ 2С5 «Гиацинт-С» в артиллерийской дуэли победила дальнобойную американскую гаубицу М777, стоящую на вооружении у ВСУ.

Наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным «Юрич» рассказал в интервью РИА Новости, что дуэль состоялась на гуляйпольском направлении.

«Они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде», — уточнил он. По словам наводчика, противник успел выпустить лишь пару снарядов и все мимо, на пятом САУ 2С5 «Гиацинт-С» успешно поразила гаубицу.

Военнослужащий добавил, что за время дежурства экипаж в среднем выезжает на боевую работу два-три раза. На уничтожение одной цели выдается десять снарядов, но обычно хватает трех или пяти.

Еще по теме
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру
Украина запланировала крупную атаку на Крымский мост
Налет на Татарстан: ВСУ применили новые беспилотники?
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Странное глубоководное существо попало на видео
Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»
Россия бросит против ВСУ новое оружие
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
66
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
38
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
29
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России