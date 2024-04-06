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Чечня ввела ограничения на быструю и медленную музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Чечня ввела ограничение в отношении темпа музыкальных произведений — от 80 до 116 ударов в минуту, такое решение принято республиканским Министерством культуры. Таким образом, под запретом оказались медленные и быстрые музыкальные произведения.

Впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, передает «Грозный-информ». Решение согласовано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Ведомство уточнило, что ведется работа по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений.

К медленным музыкальным темпам, например, относится адажио (48-56 ударов метронома), к быстрым — аллегро (120-140).

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