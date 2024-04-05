НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Источник:
Sibnet.ru
229 1

ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщает официальный телеграм-канал станции.

«Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2 Запорожской АЭС», — отмечается в сообщении. При этом критически важная инфраструктура не повреждена, системы атомной станции работают без нарушений.

Администрация ЗАЭС подчеркнула, что обстрелы станции и объектов ее инфраструктуры недопустимы, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию и привести к «печальным последствиям».

После обстрела официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Москва предостерегает власти Украины и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС.

Тема: Военная операция на Украине
Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру
Скрытые радиомаяки нашли в украинских дронах
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
Шойгу назвал новые потери ВСУ
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Странное глубоководное существо попало на видео
Россия бросит против ВСУ новое оружие
Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

Asd10

Однако... Хорошо, что наш пенсионер сходного возраста имеет алиби на сибнете. А то мало ли чего...

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.