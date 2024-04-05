Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

ВСУ атаковали боевыми дронами объекты Запорожской АЭС, сообщает официальный телеграм-канал станции.

«Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2 Запорожской АЭС», — отмечается в сообщении. При этом критически важная инфраструктура не повреждена, системы атомной станции работают без нарушений.

Администрация ЗАЭС подчеркнула, что обстрелы станции и объектов ее инфраструктуры недопустимы, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию и привести к «печальным последствиям».

После обстрела официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Москва предостерегает власти Украины и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС.