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Маск сравнил вступление Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск сравнил возможность принятия Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — написал Маск в соцсети X в комментариях к видеозаписи выступления Блинкена, в ходе которого он заявил, что Украина станет членом альянса.

Миллиардер также прикрепил к своему комментарию ссылку на отрывок из художественного фильма «На следующий день» (The Day After, 1983) с кадрами вымышленной ядерной войны между СССР и США.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что ее примут после выполнения всех необходимых условий.

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Политика #Мир
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