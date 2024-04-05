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Взорвавшийся дрон в Ростовской области ранил восемь человек

Источник:
Sibnet.ru
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Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал он.

Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Все раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Голубев уточнил, что в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков.

По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. В результате атаки в регионе было нарушено энергоснабжение.

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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

scorpion2777

Нет у них доказательств причастности укропии, эти лягушатники думают, что весь мир вокруг них идиоты....

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.