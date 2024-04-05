Взорвавшийся дрон в Ростовской области ранил восемь человек

Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал он.

Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Все раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Голубев уточнил, что в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков.

По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. В результате атаки в регионе было нарушено энергоснабжение.