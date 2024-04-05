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Российские военные выкопали знаменитую бронемашину «Азовец»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные обнаружили под землей и извлекли пропавшую экспериментальную бронемашину «Азовец» украинской бригады спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена).

«Азовец» — украинская гусеничная бронированная боевая машина, спроектированная на базе шасси танка Т-64. Ее разработка началась в 2015 году. Одну единицу «Азовца» оценивали в 5 миллионов долларов.

Бронемашина оснащена двумя боевыми модулями с углом вращения 180 градусов. Каждый из них имел спаренную 23-мм автоматическую авиационную пушку ГШ-23, один 7,62-мм пулемет ПКТ, а также пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Стугна» и «Корсар». Экипаж — четыре человека.


В мае 2016 года одна из авторов проекта Светлана Ковалевская-Зварыч сообщила, что испытания боевой машины приостановлены. Причиной она назвала некачественные оптико-электронные устройства. В видео РИА Новости говорится, что на «Аозвец» установили обычные камеры от домофонов, причем по завышенной цене.

«Итог успешности — под высоким сомнением. Я бы назвал этот проект полным провалом. Деньги выделены впустую, как мы видим. Выживаемость экипажа — под высоким сомнением. В реалиях современного боя она попросту никуда не доедет», — рассказал один из российских военных в видео.

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ВЕРЕЩАГИН

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scorpion2777

Нет у них доказательств причастности укропии, эти лягушатники думают, что весь мир вокруг них идиоты....

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scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.