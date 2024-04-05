Финалистов выберут в шоу «Голос»

Второй этап нокаутов в 12-м сезоне шоу «Голос» определит, кто из участников выступит в финале проекта.

По правилам нокаутов в каждой команде наставника участники выступают тройками. Одного из троих выбирает наставник, двое выбывают. Но другие наставники могут спасти музыканта, забрав к себе в команду.

В первом раунде нокаутов шансом забрать артиста в свою команду воспользовались Владимир Пресняков и Зиверт.

В команду Преснякова перешла Дарья Звездина из команды Полины Гагариной, а команду Зиверт пополнил Анатолий Колмагоров, от которого отказался Антон Беляев.

Предфинальный выпуск шоу «Голос» покажут в эфире Первого канала в пятницу, 5 апреля, в 21.45.