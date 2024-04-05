Вышел трейлер фильма «Мой любимый чемпион»

Фильм про подростка и коня «Мой любимый чемпион» выйдет в прокат в июне, создатели картины опубликовали трейлер.

В центре сюжета лежит история 13-летней Саши и ее лучшего друга, коня по имени Джонатан. Эта уникальная связь помогает девочке преодолеть трудности в общении с одноклассниками и понять свою маму, которая считает упрямого коня лишней нагрузкой для семьи.

В отличие от мамы, бабушка Саши готова на все, чтобы помочь внучке сохранить своего четвероногого друга.

В новом фильме снялись известные актеры, такие как Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев. Режиссером картины выступил Александр Данилов.

Премьера семейного фильма «Мой любимый чемпион» запланирована на 27 июня.