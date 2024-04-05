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Фадеев переиздал альбом группы «Монокини»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Монокини» из нулевых годов известна хитом «Дотянуться до солнца», продюсер Максим Фадеев опубликовал на музыкальных площадках обновленный альбом группы.

«Сегодня на стриминговых сервисах состоялась премьера единственного альбома MONOKINI, дополненного отдельно изданными синглами», — написал Фадеев в телеграм-канале.

Проект «Монокини» существовал с 1999 по 2007 год, но за это время вышел только один альбом.

В переизданном альбоме 16 треков, среди хитовых — «Дотянуться до солнца», «Сидим на облаках», «Ветер», «Тикает» в двух версиях.

Группа «Моникини» прекратила свое существование после ухода солистки Татьяны Заикиной.

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Культгид #Музыка
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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

corrector

Чикатило позвонил родственникам убитой и убеждал что он непричастен, рассказывая всё в подробностях..

Asd10

Не... Пендосы одной рукой зелю поддерживают, а другой сдают. Просто бизнес.