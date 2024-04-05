Фадеев переиздал альбом группы «Монокини»

Группа «Монокини» из нулевых годов известна хитом «Дотянуться до солнца», продюсер Максим Фадеев опубликовал на музыкальных площадках обновленный альбом группы.

«Сегодня на стриминговых сервисах состоялась премьера единственного альбома MONOKINI, дополненного отдельно изданными синглами», — написал Фадеев в телеграм-канале.

Проект «Монокини» существовал с 1999 по 2007 год, но за это время вышел только один альбом.

В переизданном альбоме 16 треков, среди хитовых — «Дотянуться до солнца», «Сидим на облаках», «Ветер», «Тикает» в двух версиях.

Группа «Моникини» прекратила свое существование после ухода солистки Татьяны Заикиной.