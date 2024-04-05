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Врач посоветовал мужчинам повышающий потенцию сок

Источник:
Sibnet.ru
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Березовый сок повышает потенцию у мужчин, сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников», — отметил врач в беседе с «Радио 1».

Березовый сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом и помогает вывести токсины и избыточные соли из организма, а также положительно влияет на работу пищеварения и улучшает работу кишечника. Он очищает печень, поддерживая ее функции.

«Употребляйте утром, натощак, по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — посоветовал специалист.

Березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкусовых качеств. Токсиколог порекомендовал пить сок курсами по 1–2 месяца.

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