Генсек НАТО назвал два сценария развития конфликта на Украине

НАТО сможет собрать больше помощи, и тогда Украина займет больше территории или Россия выиграет на поле боя — такие сценарии увидел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сейчас есть два возможных сценария: что НАТО сможет собрать больше помощи и Украина займет больше территории, второй сценарий, что мы не сможем этого сделать, и тогда есть реальный риск, что Россия займет больше территории», — цитирует ТАСС речь генсека НАТО на пресс-конференции по итогам заседания глав МИДов стран альянса.

По словам Столтенберга, во втором сценарии НАТО окажется в еще более сложной ситуации, поскольку единственный способ достичь долгосрочного мира — не дать России одержать победу на поле боя.

Генсек оценил ситуацию как сложную, поскольку «Россия идет вперед по всей линии фронта, мобилизовав больше сил».

Но Столтенберг подчеркнул, что альянс не является стороной украинского конфликта и не собирается ей становиться. Возможность отправки на территорию Украины войск НАТО политик отрицает, так как «сам Киев не просил об этом».