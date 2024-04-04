Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников

Пилотный переход на отраслевую систему оплаты труда работников бюджетной сферы будет запущен в 2025 году в нескольких регионах России, сообщил президент Владимир Путин. В 2027 году эта система распространится на бюджетников по всей стране, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительство имеет поручение уже в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы», — уточнил президент.

Отраслевая система оплаты труда подразумевает создание единых для всей страны правил по формированию зарплаты работников той или иной отрасли. По замыслу властей, это позволит добиться роста доходов работников бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате труда в разных регионах.

Изначально новую систему хотели отработать для оплаты труда медицинских работников в 2022 году в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Республике Саха и Севастополе. Однако затем старт проекта перенесли на 1 января 2025 года.