Уроженец Украины с автоматом проник в здание администрации президента

Мужчина 1954 года рождения с автоматом Калашникова в руках был заблокирован сотрудниками ФСО в тамбуре здания администрации президента на Ильинке.

После досмотра выяснилось, что автомат — игрушечный. Правоохранители также установили личность подозрительного мужчины, им оказался 69-летний уроженец Украинской ССР Виктор Красивский, передает телеграм-канала Baza.

Задержанный пояснил, что уже 15 лет добивается, чтобы его принял президент России «для обсуждения личных вопросов», но ему постоянно отказывают. Сегодня он решил попасть на личный прием к главе государства в очередной раз.

При этом мужчина не объяснил, зачем ему был нужен игрушечный автомат. После разговора его госпитализировали в психиатрическую клинику.