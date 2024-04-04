Назван самый культовый персонаж видеоигр

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA обнародовала результаты опроса геймеров со всего мира, которых попросили выбрать самого культового персонажа в истории видеоигр.

Самым культовым игровым персонажем в итоге признали Лару Крофт из франшизы Tomb Raider. Впервые этот персонаж появился в игре Tomb Raider 1996 года. На втором месте рейтинга оказался Марио, дебют которого состоялся в 1981 году в игре Donkey Kong.

На третьей строчке оказался Агент 47, появившийся в игре Hitman: Codename 47, вышедшей в 2000 году. В пятерку культовых также попали Соник из серии Sonic the Hedgehog и Сэкбой из франшизы LittleBigPlanet. Полный список доступен здесь.

Лара Крофт была придумана английским дизайнером Тоби Гардом. Согласно сюжетам игр, это умная и спортивная женщина-археолог, которая исследует древние руины и гробницы в поисках ценных артефактов.