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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Назван самый культовый персонаж видеоигр

Источник:
Sibnet.ru
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Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA обнародовала результаты опроса геймеров со всего мира, которых попросили выбрать самого культового персонажа в истории видеоигр.

Самым культовым игровым персонажем в итоге признали Лару Крофт из франшизы Tomb Raider. Впервые этот персонаж появился в игре Tomb Raider 1996 года. На втором месте рейтинга оказался Марио, дебют которого состоялся в 1981 году в игре Donkey Kong.

На третьей строчке оказался Агент 47, появившийся в игре Hitman: Codename 47, вышедшей в 2000 году. В пятерку культовых также попали Соник из серии Sonic the Hedgehog и Сэкбой из франшизы LittleBigPlanet. Полный список доступен здесь.

Лара Крофт была придумана английским дизайнером Тоби Гардом. Согласно сюжетам игр, это умная и спортивная женщина-археолог, которая исследует древние руины и гробницы в поисках ценных артефактов.

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Игры #Экшены
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