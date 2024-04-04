Российские ученые создали «невозможный» материал

Исследователи из НИЯУ МИФИ создали новый двумерный материал — хлорид никеля. Ранее существование никелевого 2D-материала считалось невозможным.

На первом этапе ученые провели точные квантово-механические расчеты, описывающие взаимодействие атомов в двумерном материале. Далее были найдены математические формулы, точно воспроизводящие межатомное взаимодействие.

Применяя формулы, ученые смогли провести длительное молекулярно-динамическое моделирование материала, наблюдать его плавление и другие фазовые переходы, сообщил профессор кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ Константин Катин.

NiCl2 не является сверхпрочным материалом, как графен. Однако катализаторы обычно не испытывают больших механических нагрузок, так что это не помешает его использованию, отметил ученый.

Так, температура плавления NiCl2 составляет около 700 К, что достаточно для подавляющего большинства технологических процессов, в которых участвуют 2D-материалы. Материал уже получен учеными, его свойства подтверждены экспериментально.