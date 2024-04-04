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«Дюна 2» без сборов в России попала в топ самых кассовых фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна: часть 2»

Фильм «Дюна: часть 2» попал в топ-10 самых кассовых фильмов за 2024 год, при этом картину не показывали официально в России и Белоруссии.

Самым кассовым фильмом за этот год стала комедия «Холоп 2» с кассой 3,8 миллиарда рублей. На втором месте «Бременские музыканты» (3,03 миллиарда), на третьем — «Мастер и Маргарита» (2,2 миллиарда рублей).

Также в топ-10 самых кассовых фильмов попали «Лед 3», «Онегин», «Воздух», «Конец славы», «Летучий корабль», «Я — медведь».

«Дюна: часть 2» занимает в этом рейтинге восьмую строчку с кассой 306,5 миллионов рублей. Эта сумма сборов в странах СНГ без учета России и Белоруссии. При этом картину нелегально показывали в российских кинотеатрах.

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