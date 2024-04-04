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Минобороны рассказало о попытках Франции убедить Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в телефонном разговоре «настойчиво пытался убедить» Сергея Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщила в пресс-служба Минобороны России.

Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале 22 марта и в очередной раз отметил, что ответственность за нападение несут боевики ИГИЛ (запрещенная в России и признанная экстремисткой террористическая организация).

В ответ Шойгу заявил, что расследование теракта продолжается, и уже сейчас у российских спецслужб «имеются сведения об украинском следе» в организации нападения. Министр обороны России добавил, что по итогам дела «все виновные будут наказаны».

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — приводит слова Шойгу пресс-служба российского ведомства.

Шойгу заявил, что если Франция отправит свои войска на Украину, о чем заявляла ранее, то это «создаст проблемы» Парижу.

Переговоры министров стали первыми после продолжительного перерыва — до этого Шойгу и Лекорню связывались в октябре 2022 года. Газета Le Monde написала, что Лекорню указывал Шойгу на отсутствие у Парижа данных, которые позволяли бы установить связь между терактом и Украиной. В связи с этим глава Минобороны Франции призвал Москву отказаться от использования теракта для обвинений против Киева, говорится в заявлении ведомства.

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Топ комментариев

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...