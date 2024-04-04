Минобороны рассказало о попытках Франции убедить Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в телефонном разговоре «настойчиво пытался убедить» Сергея Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщила в пресс-служба Минобороны России.

Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале 22 марта и в очередной раз отметил, что ответственность за нападение несут боевики ИГИЛ (запрещенная в России и признанная экстремисткой террористическая организация).

В ответ Шойгу заявил, что расследование теракта продолжается, и уже сейчас у российских спецслужб «имеются сведения об украинском следе» в организации нападения. Министр обороны России добавил, что по итогам дела «все виновные будут наказаны».

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — приводит слова Шойгу пресс-служба российского ведомства.

Шойгу заявил, что если Франция отправит свои войска на Украину, о чем заявляла ранее, то это «создаст проблемы» Парижу.

Переговоры министров стали первыми после продолжительного перерыва — до этого Шойгу и Лекорню связывались в октябре 2022 года. Газета Le Monde написала, что Лекорню указывал Шойгу на отсутствие у Парижа данных, которые позволяли бы установить связь между терактом и Украиной. В связи с этим глава Минобороны Франции призвал Москву отказаться от использования теракта для обвинений против Киева, говорится в заявлении ведомства.