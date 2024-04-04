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Фильм «Артур, ты король» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Артур, ты король»

Приключенческий фильм «Артур, ты король» претендует занять лидерство в прокате среди киноновинок недели.

Американский фильм «Артур, ты король» рассказывает о капитане шведской команды по приключенческим гонкам Микаэле Линднорде, который долен преодолеть 700 километров по джунглям и горам Эквадора. За героем идет бродячая истощенная собака и рушит все его планы.

Главную роль в фильме сыграл Марк Уолберг. Предпродажа билетов на приключенческий фильм составила 337,9 тысячи рублей, что позволяет предполагать, что картина станет лидером в прокате.

Среди других ожидаемых премьер четверга, 4 апреля, — российсакий приключенческий фильм «Золото Умальты», отечественный хоррор «Домовой» и американский триллер «Хитмен: Последнее дело».

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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

GammiPluh

Чем меня должен смущать призывной возраст в РФ?