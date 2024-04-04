Фильм «Артур, ты король» вышел в прокат

Приключенческий фильм «Артур, ты король» претендует занять лидерство в прокате среди киноновинок недели.

Американский фильм «Артур, ты король» рассказывает о капитане шведской команды по приключенческим гонкам Микаэле Линднорде, который долен преодолеть 700 километров по джунглям и горам Эквадора. За героем идет бродячая истощенная собака и рушит все его планы.

Главную роль в фильме сыграл Марк Уолберг. Предпродажа билетов на приключенческий фильм составила 337,9 тысячи рублей, что позволяет предполагать, что картина станет лидером в прокате.

Среди других ожидаемых премьер четверга, 4 апреля, — российсакий приключенческий фильм «Золото Умальты», отечественный хоррор «Домовой» и американский триллер «Хитмен: Последнее дело».