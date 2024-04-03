Найдена связь между щекоткой и сексуальным возбуждением

Люди могут массово испытывать сексуальное возбуждение от щекотки, соответствующую психологическую связь нашли немецкие ученые.

В ходе исследования специалисты проанализировали подробные данные о сексуальной активности здоровых добровольцев, которые обладали способностью испытывать возбуждение от щекотки.

Оказалось, что у большинства участников щекотка ассоциировалась с сексуальным возбуждением. При этом четверть опрошенных рассказали, что могут испытывать оргазм исключительно благодаря щекотке.

Ученые предполагают, что на формирование такой связи может влиять контент, транслируемый средствами массовой информации. Многие участники сообщили, что просмотр в детстве мультфильмов, в которых фигурировала щекотка, способствовал развитию интереса к ней.

Появление такого механизма связано с возникновением бессознательных ассоциаций щекотки с безопасностью и положительными впечатлениями, уверены исследователи. Аналогичные ощущения дает сексуальное удовлетворение.