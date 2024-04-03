Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина

Российский остров Сахалин необходимо соединить с материковой частью страны при помощи моста, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с сахалинским губернатором Василием Лимаренко.

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — цитирует Путина ТАСС.

По оценкам Лимаренко, на строительства моста необходимо 300 миллиардов рублей. Путин поручил главе региона проработать с федеральными властями вопрос развития прилегающих территорий, что помогло бы окупить строительство.

Проект соединения Сахалина и материка рассматривается как минимум с конца 19-го века, однако первые шаги по реализации проекта были сделаны после поручения советского лидера Иосифа Сталина.

На совещании с участием первого секретаря Сахалинского обкома ВКП(б) Мельника 26 марта 1950 года Сталин предложил соединить Сахалин с материком железной дорогой, чтобы облегчить доставку полезных ископаемых и леса на материк.

Согласно постановлению Совета Министров СССР, железнодорожная линия Комсомольск-на-Амуре — Победино с тоннельным переходом через Татарский пролив планировалось проложить к 1955 году. Однако после смерти Сталина проект заморозили.