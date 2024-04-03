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Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина

Источник:
Sibnet.ru
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Российский остров Сахалин необходимо соединить с материковой частью страны при помощи моста, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с сахалинским губернатором Василием Лимаренко.

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — цитирует Путина ТАСС.

По оценкам Лимаренко, на строительства моста необходимо 300 миллиардов рублей. Путин поручил главе региона проработать с федеральными властями вопрос развития прилегающих территорий, что помогло бы окупить строительство.

Проект соединения Сахалина и материка рассматривается как минимум с конца 19-го века, однако первые шаги по реализации проекта были сделаны после поручения советского лидера Иосифа Сталина.

На совещании с участием первого секретаря Сахалинского обкома ВКП(б) Мельника 26 марта 1950 года Сталин предложил соединить Сахалин с материком железной дорогой, чтобы облегчить доставку полезных ископаемых и леса на материк.

Согласно постановлению Совета Министров СССР, железнодорожная линия Комсомольск-на-Амуре — Победино с тоннельным переходом через Татарский пролив планировалось проложить к 1955 году. Однако после смерти Сталина проект заморозили.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

Asd10

Пока гром не грянет мужик не перекрестится.