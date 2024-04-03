Увеличилось число погибших детей при теракте в «Крокусе»

Шесть детей погибли в результате атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Пятеро пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Ранее в подмосковном МЧС сообщали о гибели пятерых детей, еще 15 пострадали. Таким образом, общее число погибших в результате теракта выросло до 145 человек. Ранее в подмосковном МЧС сообщали о 144 погибших и 551 пострадавшем.

Атака на «Крокус» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По делу о теракте проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки.