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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Увеличилось число погибших детей при теракте в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
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Шесть детей погибли в результате атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Пятеро пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Ранее в подмосковном МЧС сообщали о гибели пятерых детей, еще 15 пострадали. Таким образом, общее число погибших в результате теракта выросло до 145 человек. Ранее в подмосковном МЧС сообщали о 144 погибших и 551 пострадавшем.

Атака на «Крокус» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По делу о теракте проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки.

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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

Asd10

Пока гром не грянет мужик не перекрестится.